小編94狂！跨年夜手動封鎖1600中國網軍留言
2017-01-01 23:45
〔即時新聞／綜合報導〕中國網友發起「帝吧出征，寸草不生」活動，跨年夜大舉進攻國軍的臉書粉絲專頁；國軍粉專的4位小編從昨（31）日晚間10時許奮戰到今（1）日凌晨3時許，手動刪除、封鎖超過1600則中國網軍的留言，引發網路熱議。
綜合媒體報導，中國網友從跨年夜晚間10時許，開始大舉洗版國軍臉書粉絲專頁「國防部發言人」、「中華民國陸軍司令部」，張貼大量詩詞、義勇軍進行曲歌詞等內容，國軍粉專的4位小編奮力抵抗，一邊跨年一邊手動刪除、封鎖超過1600則相關留言，雙方交戰直到元旦凌晨3時許才結束。
交戰結束後，有小編感嘆的表示，陸海空三軍中「他們只挑中我們，算是一種肯定」、「4個人對抗1600+，算是另一種抗戰勝利」，引發網路熱議，網友並紛紛留言表示「國防部，記得要幫粉專記大功」、「國軍這樣就對了」、「辛苦了」、「中華民國國軍就是讚」、「支那人真的很變態」、「真可憐，跨年還要翻牆刷存在感」。
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