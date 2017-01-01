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2017升旗典禮 桃園13校儀隊接力操演

2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

2017-01-01  22:56

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學附屬中壢高中今天聯合桃園市12公私立高中職儀隊辦理元旦升旗典禮及儀隊表演交流，200多位學生精神抖擻，接力操演，表現可圈可㸃，令人激賞，與會師長更為他們感到驕傲。

中大壢中今年是第4年舉辦儀隊元旦升旗典禮，校長胡劍峰表示，第1年的升旗典禮只有6所學校，今年增為13所，包括武陵、楊梅、內壢、陽明、龍潭、壽山、觀音、平鎮、南崁、六和等高中，以及中壢家商、桃園農工等校的儀隊都來共襄盛舉，陣容一年比一年大，各校很珍惜此一精進儀隊技藝和交流機會。

由於儀隊的訓練過程像軍人，守時、勤勞很重要，隊員們同甘共苦，感情融洽，丟槍練習常常一不小心，很容易就砸傷自己或掉到地上，此時隊員不是互相取笑，而是為對方建立自信心；傍晚活動結束，各隊相約明年元旦再聚。

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  • 2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

    2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

  • 2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

    2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

  • 2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

    2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

  • 2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

    2017升旗典禮，這13所高中職儀隊「儀」起操槍。（記者李容萍攝）

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