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清泉崗機場濃霧影響關閉 2班機無法降落 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
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清泉崗機場濃霧影響關閉 2班機無法降落

台中國際機場今（1）晚受濃霧影響，多架班機轉降或延誤。（資料照，記者黃鐘山攝）

2017-01-01  22:36

〔即時新聞／綜合報導〕台中清泉崗機場今（1）日晚間起霧，由於能見度不足，機場關閉中，不少航班受到影響轉降或延誤，目前有兩架華信航班在空中盤旋，無法降落。

台中航空站指出，今天晚間8點起，台中清泉崗機場開始起霧，能見度未達550公尺，總共有7班航班受到影響，已有5班順利降落或是轉降其他機場，但目前華信無錫到台中及華信香港到台中兩架班機，受濃霧影響仍無法降落。

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  • 目前華信無錫到台中及華信香港到台中兩架班機，仍受濃霧影響仍無法降落。（圖擷取自台中航空站）

    目前華信無錫到台中及華信香港到台中兩架班機，仍受濃霧影響仍無法降落。（圖擷取自台中航空站）

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