桃園移工足球賽開幕 「背後靈」來幫忙？

桃園市政府體育局與台灣越僑協會共同主辦的「桃園越僑盃全國越南移工足球聯賽」，共有16支隊伍、共400名選手參賽。（記者陳昀攝）

2017-01-01 22:19

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府體育局與台灣越僑協會共同主辦的「桃園越僑盃全國越南移工足球聯賽」今天在市立田徑場開幕，有全台來自越南22省份、共400名選手參賽，但也發生小插曲，原先安排代表向擔任主席的市長鄭文燦宣誓，鄭文燦上台後等了約2分鐘卻無人上前，場面一度尷尬。

活動原本安排裁判及選手代表向鄭文燦宣誓，但鄭文燦上台後遲遲無人上前，主辦單位趕緊拉了一名裁判走向台前，但該裁判一頭霧水不斷詢問「我要說什麼？」後來由體育局承辦人躲在背後題詞，宣誓儀式才得以順利完成，也形成「背後靈」的有趣畫面，所幸對活動影響不大。

鄭文燦表示，足球是越南的國球，全台來自越南22省份的移工同鄉會都有成立同鄉足球隊，因此市府與台灣越僑協會合辦聯賽，服務台灣的越南移工，讓大家互相交流，共有16支隊伍、共400名選手參賽。

鄭文燦指出，桃園有6萬名來自越南的移工與新住民，人數居全台之冠，且桃園與越南的關係相當密切，市府去年也曾舉辦越南文化展，增進桃園市民對越南文化的認識，未來會繼續照顧越南朋友，讓大家安居樂業。

越僑盃全國越南移工足球聯賽訂於1月8日、15日、22日及2月5日、11日、12日在市立田徑場舉辦，共32場賽程。