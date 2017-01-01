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車城福安宮招財金幣 殘酷限量首日秒殺

車城福安宮發招財金幣，搶到的孩子興奮。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-01  21:45

〔記者蔡宗憲／車城報導〕南台灣最大土地公廟車城福安宮，今年首度打造生肖發財金幣免費發送信徒，由元旦開始擇日發放3000枚，首發日不到半小時就被排隊民眾索取一空，農曆春節恐成為小英紅包外，最炙手可熱的排隊紀念品。

恆春半島從去年開始，總統故鄉的小英紅包成為熱門紀念品，今年福安宮為了感激信徒多年來的參香，元旦、今天（元月2日）及農曆除夕至初五，每天準備3000枚的雞年招財金幣供民眾免費索取。

福安宮總幹事曾寶文及主委陳泰崇表示，今年開始製作3萬枚雞年招財金幣，預計連續製作12個年份，完成一套12生肖招財金幣，讓信徒們福運、財運旺整年。

曾寶文說，招財金幣為無償式領取，拿到招財金幣，可至廟內過香爐，增加福德正神加持，隨身攜帶或放置家中財位都可以。

福安宮今年首創的發財金幣，今天仍是早上9點開始限量發送，錯過的民眾，農曆除夕至初五早上9時，都可以到福安宮前廣場排隊索取，每日3000枚，送完為止。

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  • 車城福安宮發招財金幣，殘酷限量首日秒殺。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮發招財金幣，殘酷限量首日秒殺。（記者蔡宗憲攝）

  • 車城福安宮發招財金幣，湧現排隊人潮。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮發招財金幣，湧現排隊人潮。（記者蔡宗憲攝）

  • 福安宮首度打造生肖發財金幣。（記者蔡宗憲攝）

    福安宮首度打造生肖發財金幣。（記者蔡宗憲攝）

  • 車城福安宮發招財金幣，殘酷限量首日秒殺。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮發招財金幣，殘酷限量首日秒殺。（記者蔡宗憲攝）

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標題：車城福安宮招財金幣 殘酷限量首日秒殺


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