昔合夥人批田中實加 不誠懇、不厚道、不講信用

2017-01-01 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》作家田中實加坦承捏造灣生後代身分，曾和她合作的花蓮縣吉安鄉慶修院執行長陳義正說，當初就覺得田中實加「不誠懇、不厚道、不講信用」，所以和她結束合作關係，他也指出遠流應更正書中內容。

《蘋果》、《聯合報》報導，陳義正曾與田中有近半年合作關係，兩人在2012年鳳林鎮舉行「百鬼夜行祭」時認識，聽到田中要帶20多位日本灣生到花蓮，覺得很有意義，後來在吉安鄉舉行「吉祥安康平和水燈祭」時，兩人才有進一步接觸。

陳義正說，2012年兩人合作時，吉安鄉公所曾委託田中辦理農產品設計案，沒想到應付給廠商的尾款未付，引發他的質疑，結案後就沒再有牽扯。他還在合作期間發現田中說要發行書籍，以預購方式募款後，書籍進度卻一再拖延。

陳義正也指出，田中學歷是東京藝術大學，卻不精通日語，要透過翻譯與日人溝通，書寫日文、發音也有許多錯誤。陳義正說，如今田中爆出學歷造假、財務不清等，他不覺得意外。

陳義正還表示，紀錄片涉及的贊助款項多半是友人情義相挺，但田中卻對外說是她賣房、賣畫而來。片中人物也並非全是田中發掘的，有些由友人提供幫忙，或是灣生清水一也提供的，但田中卻「整碗捧去」。

陳義正說，灣生的紀錄片和書他都沒完整看過，不過根據紀錄片前導片中的灣生還在世，且故事是由其口述給田中，推斷紀錄片真實性大於書籍。