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2017韓國消防歐巴月曆 對尬新北消防猛男

韓國2017年推出消防猛男桌曆及掛曆。（圖擷取自GS SHOP）

2017-01-01  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕韓國也有消防猛男慈善月曆，自2015年第一次拍攝開賣後，募集到500萬韓元（台幣約14萬5千元）的慈善收入，2017年再次出擊，並以黑白色調呈現，性感程度不輸台灣新北消防猛男月曆。

韓國消防猛男月曆，銷售所得將用來幫助傷燙傷兒童，去年捐贈所得為500萬韓元（約台幣14萬5千元），這次更請到韓國著名攝影師吳仲錫拍攝，12位消防員拍攝桌曆款及掛曆款。

韓國GS集團獨家販售，自2016年11月起販售到2017年1月10日，一本1萬韓元（約台幣290元），這款韓國消防猛男月曆也成為各國猛男月曆最晚截止販售，與照片面積最大的一本。

至於韓國消防員的性感程度，也與台灣新北消防猛男不相上下，不少網友認為雙方可以尬一下肌肉，紛紛表示，「封面我可以」、「感覺韓國更有救災的真實性」、「為了幫助燒燙傷兒童，我已購買10本」、「台灣新北猛男也不輸給他們拉！」。

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標題：2017韓國消防歐巴月曆 對尬新北消防猛男


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