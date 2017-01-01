全台第一個黑熊教育館 花蓮玉里開幕

全國第一個台灣黑熊教育館在玉里鎮，館內展出台灣黑熊全身骨骼標本。（記者花孟璟攝）

2017-01-01 20:01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉大分山區被暱稱「有熊國」，是全台灣黑熊密度最高的區域，「黑熊媽媽」黃美秀就是在大分捕捉、繫放15隻黑熊而完成博士論文。台灣黑熊保育協會今天下午在花蓮玉里鎮，成立全台第一個「台灣黑熊教育館」，盼透過「有熊國門戶發展計畫」，讓黑熊斷掌事件不再發生。

對黃美秀來說，玉里、卓溪有特別意義，為了黑熊，她選擇全台最荒遠山區為研究樣區，而每次循著八通關日治越道進入大分之前，都在玉里鎮採買、補給才入山，且光是走進去就要3天，一趟10天半個月以上。黃美秀說，回到玉里、卓溪「比她回家次數還多，媽媽時常找不到她，其實她都在這裡」。

黃美秀說，大家好奇「設在玉里要幹麼？這裡又沒熊」？她解釋，大家都誤會了，其實依黑熊衛星頸圈最新的發報資料，熊出沒的地方出乎意外的靠近平地「距離玉里鎮直線距離3公里」！但黃美秀直言：「黑熊保育尚未成功」，她難過地說「如果保育有成功，為什麼去年在拉庫拉庫溪底還會出現死去的斷掌熊」？

她認為，成立黑熊館是一個開始，協會接著還有很長遠的「有熊國門戶發展計畫」，黑熊館將成為平台，活絡地方產業，包括推行農產品的「黑熊保育標章」、推展「黑熊友善社區」、「黑熊友善部落」。她強調，能夠保護黑熊的人，不在台北也不在高雄，而是在地的人，只有人與自然環境的關係再強化，黑熊保育才有前進的可能。

她說，今年行銷計畫除了到校宣導黑熊保育理念，還包括自動照相機野生動物監測、公民科學家計畫，總計3年、每年200萬元，目前還在努力之中，今年會開始著手，預定前往6學校，預計先從卓溪鄉卓溪、卓樂國小先開始，盼各界捐款贊助。

主題「漫遊有熊國」的台灣黑熊教育館，今天下午在花蓮玉里鎮民權路開館，地點就在玉里排隊名店「橋頭臭豆腐」斜對面。開幕典禮上包括台灣黑熊保育協會理事長張富美、導演麥覺明、卓溪鄉長呂必賢、玉里鎮長龔文俊等都參加，除了由布農族人演唱歌謠、頭目林水源還率族人鳴槍並高唱「黑熊歌」，開幕儀式完成後也在館內進行導覽解說，吸引大批民眾參觀。

全台第一個台灣黑熊教育館，展品相當豐富，從完整的台灣黑熊毛皮標本、台灣黑熊全身骨骼標本、黑熊排遺（大便）、黑熊熊毛、腳印拓印、拍攝黑熊的紅外線自動相機，還有台灣最大的猛禽「熊鷹」的標本，以及鐵夾、套索等捕捉陷阱。

面對民眾好奇「台灣黑熊是公熊大還是母熊大」，館長郭彥仁說，公熊因需要爭奪交配權而互相打鬥，因此公熊體型較大，一般體重如破百公斤就是成年公熊，最大可達150公斤，至於母熊則約70~80公斤。