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鐵環助「性」慘成黑鳥俠 鋸了7小時才脫困

2017-01-01  20:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉隆坡有名34歲的華裔男子，跨年夜前夕為了尋求快感，自慰時在生殖器套上鐵環，未料勃起後鐵環無法順利取下，生殖器腫脹發黑，最後在3個消防分隊、逾12名消防隊員的協助下，耗時逾7小時終於鋸斷鐵環，成功拯救了該名男子的生殖器。

綜合外媒報導，34歲的華裔男子上月30日晚間8時許緊急到醫院求助，表示自己為了助性，將生殖器套入直徑約3.8公分的鐵環並自慰，沒想到竟然發生「卡環事故」，生殖器腫脹發黑、苦不堪言，但由於醫院沒有可以鋸開鐵環的工具，院方於晚間約9時許轉向消防局尋求協助。

消防局先後出動3個分隊，使用油壓剪和多款電動鋸子，逾12名消防隊員耗時超過7小時，終於在31日凌晨4時許鋸斷鐵環，成功拯救了該名男子的生殖器。該名男子在休養後已無大礙，但拒絕受訪；消防局指出，當地已多次發生「卡環事故」，呼籲民眾別再嘗試相關的助性方法。

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  • 馬來西亞吉隆坡34歲的華裔男子，跨年夜前夕發生「卡環事故」，生殖器腫脹發黑，最後歷時逾7小時才終於鋸斷鐵環。（圖擷取自星洲網）

    馬來西亞吉隆坡34歲的華裔男子，跨年夜前夕發生「卡環事故」，生殖器腫脹發黑，最後歷時逾7小時才終於鋸斷鐵環。（圖擷取自星洲網）

  • 馬來西亞華裔男子的「卡環事故」，3個消防分隊、逾12名消防隊員，使用油壓剪和多款電動鋸子，耗時逾7小時終於成功拯救了該名男子的生殖器。（圖擷取自星洲網）

    馬來西亞華裔男子的「卡環事故」，3個消防分隊、逾12名消防隊員，使用油壓剪和多款電動鋸子，耗時逾7小時終於成功拯救了該名男子的生殖器。（圖擷取自星洲網）

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