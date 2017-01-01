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週一晴朗好天氣 日夜溫差大

2017-01-01  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日的天氣會比今日更高溫些，各地皆是多雲到晴的好天氣，但迎風面的東半部地區雲量偏多，仍有可能下起短暫雨，明日日夜溫差大，清晨最低溫為17度，但中午西半部則有27、28度高溫，仍須注意適時添加衣物。

中央氣象局指出，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，受東南風影響，溫度會比今天略高一些，西半部清晨受輻射冷卻影響氣溫較涼，空曠地區會有17度左右的低溫，其他地區大多為19、20度。

而白天如今日一樣溫暖舒適，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度，因此，要注意日夜溫差偏大。

另外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區仍有長浪出現的機率，海邊活動請注意安全；清晨在中南部及金門、馬祖易有局部霧影響能見度，有交通往返需求的民眾建議先確認航班資訊，行車也請多加留意。

2日中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通。

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  • 中央氣象局指出明日白天高溫，會比今日更炎熱，最高來到28度。（資料照，記者羅沛德攝）

    中央氣象局指出明日白天高溫，會比今日更炎熱，最高來到28度。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 明天清晨低溫普遍約在19至20度，白天高溫則有25度以上。（圖擷取自中央氣象局）

    明天清晨低溫普遍約在19至20度，白天高溫則有25度以上。（圖擷取自中央氣象局）

  • 環保署提醒中南部地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。（圖擷取自環保署）

    環保署提醒中南部地區敏感族群應減少戶外劇烈活動。（圖擷取自環保署）

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