週一晴朗好天氣 日夜溫差大
2017-01-01 20:29
〔即時新聞／綜合報導〕明（2）日的天氣會比今日更高溫些，各地皆是多雲到晴的好天氣，但迎風面的東半部地區雲量偏多，仍有可能下起短暫雨，明日日夜溫差大，清晨最低溫為17度，但中午西半部則有27、28度高溫，仍須注意適時添加衣物。
中央氣象局指出，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，受東南風影響，溫度會比今天略高一些，西半部清晨受輻射冷卻影響氣溫較涼，空曠地區會有17度左右的低溫，其他地區大多為19、20度。
而白天如今日一樣溫暖舒適，高溫普遍在25度以上，西半部甚至可以來到27、28度，因此，要注意日夜溫差偏大。
另外，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區仍有長浪出現的機率，海邊活動請注意安全；清晨在中南部及金門、馬祖易有局部霧影響能見度，有交通往返需求的民眾建議先確認航班資訊，行車也請多加留意。
2日中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群不健康等級，其他地區為良好至普通。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 偷加油站零錢盤 竊賊新年頭一天白忙一場！
- 新北小農鮮舖 泰山公有市場開賣
- 二行程機車汰舊補助 明年擬取消
- 中國公廁突爆炸 1死7傷
- 跨年晚會 藝文園區high翻天
- 經典賽》日本首戰古巴 大谷翔平仍扛先發大任
- 藍可兒翻版？ 女子進電梯後離奇失蹤1星期
- 「自自冉冉」有誤？賴和長孫：台客語發音就明白
- 「佛寺」升五星旗 魏明谷斥：有種去中國升中華民國旗
- 告別喧囂青春 名模喜迎三十而立
- 搖滾跨年晚會 屏東青年自己來
- 美濃好豆季 逾千人彎腰搶摘
- （贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花
- 花蓮跨年路跑 2千跑者迎新年
- 【愛讀書】《眾妙之門》
- 不以牙還牙驅逐美外交官 川普誇普廷聰明 惹火兩黨
- 基隆跨年晚會 港畔虎仔山煙火迎新
- 告別2016 千人湧關山送夕陽
- 歡送2016 西灣夕照大船相映
- 「不需法律告訴我們什麼是愛」 星媽挺兒同志婚
- （影音）梁靜茹、瑪莎老情人再同台 阿信：要大公開嗎？
- 拖了三年！陳仙梅元旦文定宴客
- 「史上最美小三」起底是整形妹 舊照曝光網友酸....
- 微小說 打卡
- 跨年演出太隨便？ 曹西平怒轟藝人「不認真」
- （影音）蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭
- 蕭敬騰花蓮跨年 粉絲沸騰
- NBA》「字母哥」轟恐怖數據 率公鹿勝率重回五成
- 民歌、流行樂饗宴 南投上萬人跨年
- 18歲男賣帳戶給詐騙集團 錢沒收到警就找上門
- 少女負氣離家 幸22小時尋獲
- 美股去年漲勢旺 今年保守看待
- 害怕遭杜特蒂嚴懲 菲國2017新年放炮人數減少
- 蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...
- 張志軍：2017台海局勢「複雜嚴峻」
- 逗趣動畫賀卡 花媽與副手被塑熱舞團體
- KTV跨年喝茫 情侶吵架眼掛彩
- 點亮大肚山 望高寮將建生態步道
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：週一晴朗好天氣 日夜溫差大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分