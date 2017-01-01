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台灣文創藝術博覽會開幕 精彩雷射燈光秀

「台灣文創藝術博覽會」今天在台中軟體園區開幕，聲光水舞秀效果震撼。（記者何宗翰攝）

2017-01-01  19:32

〔記者何宗翰／大里報導〕「台灣文創藝術博覽會」今天在台中軟體園區開幕，以「蛻變」為主題，邀請各國藝術家展出，展出作品跨越繪畫、雕塑、裝置與3D數位、表演等領域，並邀約故宮、國美館等7大單位參展，開幕晚會請到歌手許景淳及亞堤斯特大眾室內及管弦樂團一同演出。

「感同身受」主題展策展人胡朝聖表示，台灣在亞洲文化的生產有重要角色，社會面臨經濟轉型，硬體升級軟體也要跟著升級，往知識產業邁進，這次展覽籌劃了一年的時間，邀請到來自美國、印度、日本等地優秀藝術家，希望用科技來展現新世代的樣貌，表現這個世代的知識及美感。

胡朝聖說，台灣文創藝術博覽會邀請到故宮博物院的「乾隆潮」、國立台灣美術館的藝術銀行等7大單位參展，展期51天每天都有各式各樣跟五感有關的展演活動，也有各式各樣的文創商品，希望民眾用雙眼和步伐給台灣文化藝術工作者鼓勵，未來也希望軟體園區能成為中台灣最重要的文化藝術生產基地。

啟動儀式邀請立法院長蘇嘉全、經濟部長李世光、嘉義縣長張花冠、立委何欣純、黃國書、陳明文、中陽集團董事長張異昌等人一同點燈，並有聲光水舞秀演出。

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  • 啟動儀式邀請立法院長蘇嘉全、經濟部長李世光、嘉義縣長張花冠、立委何欣純、黃國書、陳明文、中陽集團董事長張異昌等人一同點燈。（記者何宗翰攝）

    啟動儀式邀請立法院長蘇嘉全、經濟部長李世光、嘉義縣長張花冠、立委何欣純、黃國書、陳明文、中陽集團董事長張異昌等人一同點燈。（記者何宗翰攝）

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