跟老師有仇？ 簡單連連看竟被學生畫成迷宮

學生將簡單的連連看題目畫成迷宮。（圖擷取自批踢踢）

2017-01-01 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕有些學生在寫考卷時，喜歡發揮創意，卻讓閱卷老師看得很辛苦。最近一名老師看到學生將簡單的連連看題目畫成迷宮後，無奈表示，「跟老師有仇嗎？」

一名老師之前在批踢踢「joke」板貼出一張出給學生的英文連連看題目答案卷，答案卷上有英文詞彙與相對應的詞彙，學生應該要將詞彙和圖案用線條相連。但一名學生卻發揮創意，讓原本簡單的連連看，變成了一個複雜的迷宮。發文的老師無奈表示，「是跟老師有仇嗎？這根本是高難度迷宮啊...」

許多網友看到這張答案卷後也笑翻，有網友直言，「我迷路了...」、「滿有趣的呀。」、「結果被打一頓...」、「造成人家困擾不是好的創意。」

不過這名老師事後說，他並沒有將學生這樣的回答打叉，只是跟學生說，「下次可以每條線不同顏色嗎？我眼睛很痛...」結果全班都笑了。