「自自冉冉」惹議 台文館長：令人遺憾

2017-01-01 19:00

〔記者王捷／台南報導〕總統府春聯引用賴和詩句「自自冉冉」惹議，台南台灣文學館長廖振富今日首度在臉書上PO文，他指出，他原意是希望能盡快補救，沒想到卻變成口水與意識形態之爭，令人感到遺憾。

廖振富說，這兩天媒體密集傳播下，昨日選擇關掉兩篇貼文，不是迫於任何壓力，只是希望能跳脫紛爭，期待自己能沉澱思慮，以便日後能充分探討這個議題的多重意涵。

原本廖振富是想，能盡快補救「自自冉冉」的問題，沒想到卻引來巨大紛爭，現在他不能多說什麼，僅說：「一年之始，在激情之餘，我們更需要沉靜。」