耶誕城人潮爆量 氣墊遊樂園排隊90分鐘

2017-01-01 20:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市歡樂耶誕城活動將於明天畫下句點，主辦單位在元旦連假加碼增設大型氣墊遊樂園，今天天氣晴朗，市民廣場湧進大量人潮，不少家長帶著小朋友嘗鮮，尖峰時間須排隊等候90分鐘才能玩到，既有的旋轉木馬和小飛機遊樂設施同樣大排長龍，非常熱門。

元旦假期「埃及法老樂園」及「外星人樂園」兩座氣墊遊樂設施進駐市民廣場，小朋友一見到色彩鮮豔、造型立體的遊具，興奮地拉著爸媽奔向入口，湧現排隊人龍，平均須等待60分鐘至90分鐘才能進入。孩子們在氣墊中蹦蹦跳跳，玩得不亦樂乎，家長拿起相機和手機，替小寶貝記錄歡樂時刻。

現場安排街頭藝人帶來令人驚豔的表演，包括街頭魔術、水晶球、炫彩環、花式溜溜球、花式雜耍與奇幻泡泡秀，讓觀眾瞠目結舌。

另外，板橋車站站前廣場的「頑童鬧冬遊樂園」提供小火車、摩天輪、海盜船、彈跳堡等4項免費遊樂設施，活動到明天為止，耶誕城3D光雕投影主燈秀也將在明天結束，還沒到訪或意猶未盡的民眾，可把握最後機會。