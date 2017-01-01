總統府春聯賀詞爭議 他說「自自冉冉」不合格律
總統府春聯引用賴和所寫的漢詩〈乙卯元旦書懷〉，來自賴和基金會所收錄的手稿。（資料照，記者劉曉欣攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統府日前公布春聯樣式，但春聯中的賀詞引用賴和詩句「自自冉冉」，引發爭議。台文系畢業的作家黃震南，因常在臉書及PTT分享台灣文學、台語文等話題，而他在PTT上的暱稱「藏書界竹野內豐」也成為他的招牌之一，他今在臉書粉絲團「活水來冊房」發文，強調：「自自冉冉根本不合格律！」
「活水來冊房」黃震南表示，總統府的賀詞取自賴和基金會版本的賴和詩作〈乙卯元旦書懷〉首聯：「自自冉冉幸福身，歡歡喜喜過新春」，不過台灣文學館館長廖振富與詩人吳東晟推敲原句，「認為應是『自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春』」。黃震南認為，這道理很簡單，就是「平仄」，因為這2句格律是「仄仄平平仄仄平，平平仄仄仄平平」，如果是「冉」的話，該句就會變成「仄仄仄仄仄仄平」，根本不合格律。
黃震南說，賴和的孫子堅稱阿公寫的是「自自冉冉」，說是要用台語或是客語念，就變成「自自然然」。黃震南解釋，「冉」在詩韻是「琰」韻，「冉」跟「染」同音，台語讀成「jiám」，跟自然的然「jiân」不同韻尾，也不同聲調，另外，客語字典內「冉」發音為「ngiam53」（海陸腔），「然」為「rhan55」（海陸腔），都相差甚大。
黃震南最後引用作家向陽的呼籲，希望總統府能回收錯誤春聯，並且重印原詩句「自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春」，才能彰顯總統府的虛心和行政效率，而為國人所信賴。
不少網友看完分析後也紛紛提出自身看法，有人認為「自自由由」或「自自冉冉」目前在學界仍是沒有定論的議題，認為總統府所用的版本是引用賴和基金會版本的詩句，其實也沒問題，所以不需要收回，頂多重印一份「自自由由」版本，再附上簡短說明也是可以的。
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