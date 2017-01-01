萬丹萬惠宮兩派爭議 信徒大會擇日再開

2017-01-01 20:07

〔記者葉永騫／萬丹報導〕萬丹萬惠宮管委員出現兩派爭議，今天下午召開臨時信徒大會討論相關議案，卻因雙方為了委員出資的問題吵成一團，加上開臨時信徒大會不被縣府認定，決議擇日再開。

有200多年歷史、萬丹鄉重要信仰中心的萬惠宮管委會出現兩派爭議，上個月還發生主委盧明主沒有出席下，另一派開會選出副主委林双壽擔任主委的情形，雙方鬧出不合的消息傳出，讓地方民眾相當擔心。

主委盧明主於是通知信徒在今天下午召開臨時信徒大會，討論85名新信徒加入及69名信徒除名等議案，徵求所有信徒同意並解決爭議，但雙方一開會就出現爭議，光是為了委員要不要繳交5萬元、金爐的花費等問題就鬧的不可開交，讓臨時信徒大會充滿火藥味，警方為恐發生意外，也派員往前維護秩序，信徒則是相當踴躍前往開會，共有108人超過半數到場，但因為主委通知召開臨時信徒大會時沒有依照標準程序作業，被縣府認為不合規定，最後決議臨時信徒大會解散，將擇日再開會。