東歐小鎮民眾扮熊得好運 網友：歐洲版舞龍舞獅

歐洲羅馬尼亞的東部小鎮，有個傳統的跨年活動，就是扮成熊遊行。（美聯社）

2017-01-01 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家羅馬尼亞的過年很特別，在東部小鎮科默內什蒂（Comanesti）的民眾，會扮成熊遊街，因為他們相信過年時有熊過家門，今年就會有好運及健康。

綜合外媒報導，科莫內什蒂的民眾，會在元旦的前一天扮成熊，或穿著當地的民俗服飾，跟著音樂及鼓聲遊行，而這個活動已有數百年的歷史，當地人相信，只要熊人經過家門，就能帶給來年好運及健康，這個活動從31日舉行到元旦，成為當地一個特別的跨年活動。

網友也對這項特別的跨年活動表示，「好特別的跨年活動」、「根本歐洲版舞龍舞獅！」、「熊頭很重吧」、「好嗨的跨年活動」。

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