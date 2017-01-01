| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
印尼客輪火燒船 23死17失蹤 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 生活

高雄大學研發超平價聽力輔具 成本只要300元

2017-01-01  19:48

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學資管系師生從市售「骨傳導耳機」獲得靈感，研發平價聽力輔具，成本僅需300元。

資管系主任蕭漢威從市售「骨傳導耳機」獲得靈感，網購相關晶片零件，設計組裝「骨傳導聽力輔具」，將其（感應晶片）貼在臉部任何部位即可聽到聲音，未來再以3D列印外殼，使之更輕巧美觀。

蕭漢威說，這組聽力輔具由通用型行動電源供電即可運作，目前便利性設計仍有待克服，該套輔具尚在測試階段，由台南啟聰學校學生試戴調校，蕭也歡迎與其他聽障機關團體合作，以學齡兒童優先。

資訊管理學系副教授林杏子日前也號召系上師生，為「社團法人台南市聾啞福利協進會」募集白米，共獲55大袋超過一千公斤。

台南聾啞協會總幹事張宗華表示，協會成員多來自社會中低階層家庭，生活困苦僅求溫飽，這些愛心白米猶如雪中送炭般珍貴，更期待新研發的聽力輔具，一定能造福更多弱勢聽障家庭。

廣告
  • 資管系教授兼系主任蕭漢威，開發平價版聽力輔具。（記者蔡清華攝）

    資管系教授兼系主任蕭漢威，開發平價版聽力輔具。（記者蔡清華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聽力 聽障 輔具 高雄大學
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：高雄大學研發超平價聽力輔具 成本只要300元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.