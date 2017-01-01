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寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
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寶寶「撐」到元旦來報到 媽：這樣生日好記

屏東喜迎元旦寶寶。（記者邱芷柔攝）

2017-01-01  21:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「寶寶一直等到凌晨才自己來報到！」2017年第1天，屏東各婦產科忙著接生元旦寶寶，至下午5點前屏東市區的醫院共誕生了8名元旦寶寶，父母親們不再像過去刻意挑元旦當天剖腹產，生下元旦寶寶的媽媽們多是自然產，何姓媽媽就以為兒子在跨年前會出生，沒想到兒子竟然「撐」到元旦才來報到，讓她不禁笑說，「是他自己想要當元旦寶寶啦！」

在寶建醫院生產的何媽媽說，她打了催生針，以為寶寶會在昨天出生，沒想到寶寶在1月1日凌晨3點才報到，沒有刻意想在哪天生產，但寶寶選擇這個時間報到「真的很意外！」元旦出生也很好，生日不會被忘記！

至下午5點前屏東基督教醫院、寶建醫院、優生醫院、安和醫院共有8名元旦寶寶出生，另外還有7名待產當中的產婦，也可能在今天午夜前生產，其中寶建醫院剛好在元旦接生了1男1女，湊成「好」字，不僅父母們開心，院內人員也津津樂道。

各醫院也觀察，今年元旦寶寶人數與去年相仿，但近年產婦已經不像過去刻意挑選元旦或其他特定節日剖腹生產，多數父母都希望順其自然，認為寶寶自己報到的時間就是良辰吉時。

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  • 寶建醫院剛好誕生了1男1女元旦寶寶，湊成「好」字讓院內人員也津津樂道。（記者邱芷柔攝）

    寶建醫院剛好誕生了1男1女元旦寶寶，湊成「好」字讓院內人員也津津樂道。（記者邱芷柔攝）

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