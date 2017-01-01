1月2日補假被當國假砍掉 勞動部：最重罰百萬
［記者吳柏緯／台北報導］勞工7天國定假日從今年起正式刪除，但今年元旦適逢週日，因此勞工可以擇日補假，不少人選擇在原本被刪除的1月2日「開國紀念日隔天」補假，形成今年的第一個連續假期。不過卻傳出有雇主以7天假已經刪除為由，要求勞工於1月2日出勤，且不補假或給雙倍薪，勞動部表示，雇主此舉已違反勞基法，最重可開罰100萬元。
勞基法新法才剛上路，就有傳出雇主疑似違法的情形。在廣告公司任職的陳先生指出，公司實行週休2日已經多年，被刪除的7天假過去也都沒有放過，日前主管卻以口頭告知，由於今年起7天假刪除，因此1月2日不放假，必須正常上班。
陳先生表示，公司的週休與國假都是和公務人員同步，過去也都是這樣放，但是今年卻被莫名吃掉1天，向公司反映也沒有獲得正面的回應。
勞團也表示，陳先生的案例並非個案，最近已經收到不少勞工反映遇到類似的情形，已著手協助勞工爭取權益。
勞動部條平司副司長黃維琛說明，一例一休上路後，例假日與休息日是由勞工與雇主約定，並非一定排在週六、週日，未經勞資協商不得擅自挪移。以今年為例，若星期日為勞工約定的例假日，勞工除了元旦休假外，雇主還必須另外補一天假給勞工，日期雖由勞資協議，不過多數人會選擇排在1月2日，變成元旦連假。
若勞資雙方約定的例假日、休息日與元旦並無重疊，勞工於元旦出勤，雇主則須支付雙倍薪資或另外給勞工補假一天。
對於陳先生的案例，黃維琛認為應該是雇主誤會今年1月2日放假是因為國定假日。他表示，若勞工1月2日需出勤，應向雇主確認補假是否被挪移至其他日期，或者是否支付兩倍薪水。黃維琛指出，若雇主沒有依法給假或給薪，勞工可以向地方勞動主管機關檢舉，若經查證雇主是蓄意違法，最高可處100萬的罰鍰。
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