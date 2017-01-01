元旦寶寶今年有增加 國泰、馬偕多為「自然」報到

2017-01-01 18:22

〔記者林彥彤／台北報導〕元旦寶寶報到囉！根據國泰醫院與馬偕醫院統計，今年元旦寶寶誕生的數量皆比去年多，且大多是自然產下；婦產科醫師表示，寶寶自然會選擇自己適合的時間出來，無論是對媽媽或是寶寶都是「自然」產最好。

截至今天下午五點，國泰醫院（含總院丶汐止國泰、新竹國泰醫院）目前共誕生了13名元旦寶寶（8女5男），其中10個自然產、3個剖腹產，尚有2位產婦待產中；台北馬偕也統計，該院共誕生10名元旦寶寶（4女6男）皆自然產，尚有2位產婦待產中。

國泰醫院婦產科準主治醫師蔡亞倫表示，近年觀察，產婦大多選擇自然產居多，部分剖腹產的產婦則會看時辰；產婦的年齡，則平均為30歲左右。

蔡亞倫說，其實每一位寶寶都會選擇自己適當的時間出來。透過自然產，對產婦來說，傷口會復原得較快；若是剖腹產，術後傷口復原的時間則較長。