台北最高溫27.3度 76年來最熱元旦

台北今日測出27.3度的高溫，圖為今日參加總統府升旗典禮的民眾。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-01 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地在2017年的第一天，都是多雲到晴的好天氣，而今日最高溫出現在台北，氣溫高達攝氏27.3度，這也是台北76年最熱的元旦。

根據氣象局的觀測資料，台北測站在今下午1點39分時，氣溫來到27.3度，無獨有偶，板橋測站也在下午1點34分測出27.3度的高溫。

另外，今全台高溫約在25到26度左右，淡水26.7度、新竹26.3度、恆春26.3度、嘉義26度、台中25.9度、高雄25.8度、台南25.7度，由北到南都是溫暖晴朗的好天氣。