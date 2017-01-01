別笑徐國勇！ 搜尋「誤食」揭人類粗心史......

徐國勇今誤食姑婆芋，引發熱烈討論。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-01-01 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人徐國勇，今天因為誤食姑婆芋中毒送醫讓各界譁然，許多人認為「不可思議」，更有網友創了新成語「國勇食芋」，不過，千萬別急著笑他！打開網頁瀏覽器，搜尋「誤食」兩個字，會發現各種稀奇古怪的物品出現在「最常見」搜尋紀錄裡。

在YAHOO瀏覽器上打「誤食」兩個字，會出現：乾燥劑、口香糖、清潔劑、檸檬酸、老鼠藥、鹽酸、蟑螂藥、漂白水、防腐劑、洗碗精、肥皂等。而GOOGLE則出現：乾燥劑、姑婆芋、檸檬酸、洗碗精、口香糖、清潔劑、漂白水、蟑螂藥。

由以上兩個知名網頁的紀錄看來，人們最常誤食的東西，就是清潔劑、乾燥劑、漂白水、洗碗精，以及蟑螂藥。民眾們在將東西放入嘴巴前，不妨多加確認手裡的食物是不是真的食物，千萬別因為一時不察付出慘痛代價。

在GOOGLE瀏覽器上搜尋「誤食」會發現有許多相關連結。（翻攝自GOOGLE）