哈士奇超黏！ 一開門就飛撲狂舔主人臉

2017-01-01 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕哈士奇有著跟狼相似的凶狠外表，但卻相當黏人，因此受到許多飼主喜愛，美國俄亥俄州有名男子所養的哈士奇，就會在他返家開門時直接「飛撲」進到懷裡，更不停地舔主人的臉，滿滿的愛讓網友直呼「好溫馨」。

《每日郵報》報導，這隻哈士奇相當地黏主人，每次主人回家都會開心地跳進主人懷裡，來歡迎主人回家，由影片可見，哈士奇一聽到鑰匙開門聲，就瞬間進入「備戰狀態」，變成準備跳躍的姿勢，門一開後就跳進主人懷裡，十分可愛。

哈士奇跳進主人懷裡後，還不停地舔著主人的臉，舔到主人的眼鏡幾乎都要掉下來了，尾巴更是快速搖動，可見牠相當興奮。

相關影音：