施工告示圖活潑易懂 台中市民喊讚
2017-01-01 17:18
〔記者黃鐘山／台中報導〕工地傳統的綠底白字告示牌，文字密集又不易看懂，受人詬病。市府新聞局設計7款大字體、活潑易懂的施工告示圖，擺在官版工程告示牌旁，讓民眾能立即辨識工程種類，頗獲各工程機關好評，受訪民眾、議員也異口同聲喊讚。
政府進行工程時，規定要在工地設置綠底白字的工程告示牌，提供工程資訊並提醒民眾注意安全。但傳統告示牌字體小、有如字海，民眾也看不懂，迭有怨言。新聞局為此設計7款Q版施工告示圖，擺放在官版工程告示牌旁，讓來往民眾清楚掌握工程類型。
新聞局長卓冠廷指出，新款告示圖打破傳統思維，以簡單文字說明工程內容，放大的字體也容易被看見，還加上可愛圖案，清楚明瞭。這7款施工告示圖，包括下水道、登山步道、自行車道、人行道騎樓、孔蓋下地化、統一挖補管線、道路緊急修復等。
林姓工程人員說，民眾在路上看見工程施作，通常不清楚具體內容，只覺得是挖馬路。看到道路下陷就通報市民專線1999，但民眾提供的資訊有限，常造成話務人員誤判。市府推出新施工告示圖，有助於民眾立即辨識工程種類，話務人員也能精準分案。
楊姓市民認為，新款告示圖可清楚知道是哪類工程，加上附有「市民專線」，有問題撥打1999通報，相當方便。民眾李先生則說，新圖設計生動活潑，讓路人一目瞭然工程資訊；相較過往密密麻麻的文字，確實清楚許多，圖像化的視覺傳達也讓民眾在閱讀上輕鬆不少。
市議員邱素貞、曾朝榮表示，現在是創意革新的時代，制式化告示牌資訊不明顯，民眾往往視而不見，告示牌流於形式、聊備一格，民眾不知所云，迭有怨言；新聞局順應潮流，推出7款Q版施工告示圖，俏皮、可愛，活潑易懂，一改以往一成不變的思維，主動展現施政創意，值得肯定與鼓勵。
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