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桶裝瓦斯、天然氣 明起又要漲價了

桶裝瓦斯、天然氣明起雙漲，民眾荷包又要失血。（資料照，俞泊霖攝）

2017-01-01  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕民眾荷包又要失血！中油公司今天（1日）宣布，2日凌晨零時起，桶裝瓦斯每公斤將調漲1元、車用液化石油氣每公升調漲0.5元，另外天然氣價格平均調漲2.99%。

綜合媒體報導，中油公司宣布，冬季為液化石油氣需求旺季，2日凌晨零時起，1月份桶裝瓦斯、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲1元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。

以20公斤裝桶裝瓦斯換算，小吃攤每月約用掉15桶，1月份將多支出300元。液化天然氣價格也調漲2.99%，北區家庭用氣每度調漲0.25元，家庭用戶每月增加約7.5元至11.25元。

中油公司表示，今年1月份液化石油氣國際合約價格及海運費用相較上月皆上漲，加上台幣貶值，液化石油氣每公斤應調漲2.6元，不過適逢農曆新年，為減輕負擔僅調漲1元。至於未漲足的1.6元將由公司自行吸收，加上去年12月吸收的1.3元，共2.9元將於日後跌價時回補。

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