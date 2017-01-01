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蘇聰賢接任新竹馬偕院長

2017-01-01  16:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院下午舉行新舊任院長交接典禮，新任院長蘇聰賢是日本醫學博士，也是婦科權威，曾任馬偕護專校長、藥害救濟基金會與醫院評鑑與醫療品質策進會的董事長，在醫界享有很高的評價，而且桃李滿天下。

蘇聰賢期盼，今後新竹馬偕將做弱勢與窮苦民眾的好鄰居，婦幼一向是馬偕的強項，期許今後精進急重症，以及癌症的整合治療，並加強精準醫療這方面，建立慢性醫療網，建造一個有愛心的醫院，善盡社會責任。

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  • 新任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢。（記者蔡彰盛攝）

    新任新竹馬偕醫院院長蘇聰賢。（記者蔡彰盛攝）

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