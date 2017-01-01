田中實加身世造假 陳芳明：最險惡的行為
2017-01-01 18:16
〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加，先前被質疑身分造假，如今透過遠流發出聲明，坦承真相，並向大眾、灣生、支持者等人致歉。政大台文所陳芳明，以《灣生回家》的支持者身分，針對田中實加利用人的善良進行欺騙，表示「這是最險惡的行為」，感到失望與挫折，還沉痛地說，「到現在，我還不知道如何使自己的情緒平息下來」。
陳芳明稍早在臉書上分享媒體報導田中實加道歉的新聞，並寫到，她被發現身分造假後，一直逃避所有的質疑，事件至今延宕這麼久，田中實加才出來認錯，這已不僅止於身分造假而已，也傷害了當代人、上一代人，甚至是褻瀆了台灣的歷史。
另外，陳芳明認為，過去因為黨國體制的長期蒙蔽，無法清楚認識台灣歷史，沒想到田中實加利用這種蒙蔽，又進行另外一種欺騙，「這是利用台灣人的歷史失憶症，才使謊言獲得了存在的空間」，更嚴正指責她「藉機募款的活動，更是不足取」。
陳芳明還以自己的岳母為例，講述「灣生」的定義，他表示，自己的岳母就是京都人，內人卻從未自稱是灣生，「灣生必須是日本人在殖民地時期移民台灣，他們的後代在台灣出生，戰後被遣送回去日本，他們才被稱為灣生」，還稱在日本，灣生一詞其實存有文化歧視的意涵，並批評，田中實加利用了日本移民二代、上一輩台灣人的鄉愁，拍出《灣生回家》這部片。
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