新片台南試映爆滿 魏德聖這樣說…

導演魏德聖的新片《52 Hz, I Love You》，在台南大遠百威秀影城舉辦特映會，現場座無虛席。（記者蔡文居攝）

2017-01-01 16:16

〔記者蔡文居／台南報導〕繼《海角七號》、《賽德克‧巴萊》、《KANO》之後，導演魏德聖的新片《52 Hz, I Love You》，今天下午在台南大遠百威秀影城舉辦特映會，現場爆滿。魏導出席特映會表示，希望大家可以感受到電影的幸福感，能協助宣傳，企業界朋友也能多捧場，包場欣賞。

今天的特映會採售票放映，魏德聖也邀請他的媽媽，以及台南市政府官員、企業界朋友一起欣賞。

《52 Hz, I Love You》是魏德聖繼《海角七號》後，睽違9年再拍以音樂、愛情為主題的電影，將於1月26日上映。

魏德聖今天出席特映會後接受媒體專訪，他表示，特映會於北中南放映，元旦剛好舉行台南、高雄場，他自己是台南人，元旦的第一場就在台南，這是巧合，也很高興台南鄉親的捧場，他未來也一定會在台南拍電影。

他說，《52 Hz, I Love You》跟他自己的其他作品相比算是「小品」，但這並非跟別人比，因為其規模、成本也算滿大的。而這部電影的難度並不是在製作，而是在導演自己的功課，因為音樂加表演、畫面的呈現，相當複雜，特別劇中共有17首歌，有些是音樂配合戲劇，有些則是戲劇配合歌，有些只要畫片搭配即可，而歌曲和歌曲之間的轉接，要做選擇及串接，因此最難是導演的功課。

他說，他自己的功課和音樂就花了8個月的時間才正式進入籌拍工作，製作規模是最小的一次，但對他來說，這部片是他耗費時間是最長的一次。

魏德聖表示，希望大家來看電影後，能感受到電影的幸福感，多購買預售票、或包場給自己員工欣賞。有時要說服人家來看電影有點難，與其講半天，不如自己來看過就知道了。

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