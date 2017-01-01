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喜迎元旦寶寶 彰濱秀傳送蛋糕、紅包

彰濱秀傳醫院迎接元旦寶寶報到，醫院人員親自送上關懷和賀禮。（記者張聰秋攝）

2017-01-01  16:07

〔記者張聰秋／鹿港報導〕迎接2017年元旦，彰濱秀傳醫院今天恭賀院內今年第1個元旦寶寶報到，由代院長林建華送上蛋糕和紅包向準媽媽致意。

院方表示，往年比較會有想生下元旦寶寶，刻意預約元旦當天剖腹生產，近年年輕人觀念改變，看時辰剖腹減少，預約元旦剖腹的也減少，院方今年並未接到預約元旦剖腹生產。

在彰濱秀傳醫院出生的這名寶寶是名健康的男嬰，於今天中午12點27分呱呱墜地。媽媽開心地說，這是她的第1胎，預產期元月9日，寶寶提前報到，自己選擇當元旦寶寶是天意。

另外，彰化基督教醫院，到今天下午為止，也有4位元旦女寶寶報到，尚有7位孕婦在產房待產中。

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  • 準媽媽第1胎自然產生下男寶寶，媽媽露出甜美喜悅的笑容。（記者張聰秋攝）

    準媽媽第1胎自然產生下男寶寶，媽媽露出甜美喜悅的笑容。（記者張聰秋攝）

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標題：喜迎元旦寶寶 彰濱秀傳送蛋糕、紅包


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