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《灣生回家》已賣5萬多本 遠流考慮是否絕版

2017-01-01  16:02

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》的原著作者田中實加（陳宣儒），承認對自己的身世造假，她並非是灣生（日治時期在台灣出生的日本人）後代。而出版原著作品的遠流出版董事長王榮文透露，此書已賣出5萬多本，公司會開始考慮是否要絕版。

據《蘋果日報》報導，王榮文指出，出版社編輯總是會尊重作者私事，所以在真相和隱私之間往往會不夠精明，他不會怪罪到編輯身上，現在就等元旦連續假期結束，再去思考是否讓《灣生回家》絕版。

王榮文表示，現在還在市面上流通的書不會收回，畢竟書及本身沒有過錯，也不會向田中實加（陳宣儒）求償。

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  • 《灣生回家》原著作者田中實加（陳宣儒）承認對自己的身世造假。（圖由牽猴子提供）

    《灣生回家》原著作者田中實加（陳宣儒）承認對自己的身世造假。（圖由牽猴子提供）

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