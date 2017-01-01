中市大里減壓、停水46小時 影響逾萬用戶

2017-01-01 15:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台水公司第四區管理處表示，台中市大里區仁化路400及600公釐管線被壓斷，造成部份區域緊急停水，停水時間自1月1日10時00分起至1月3日08時00分止，共計46小時，停水戶數約5500戶，減壓戶數約6700戶。

有關停水區域及台水公司設置水車取水點/臨時供水站位置共6處，詳情請上台水公司第四區管理處網頁或電洽1910查詢。

停水區域為大里區的仁化里、健民里、仁德里、瑞城里、塗城里、金城里、德隆里（塗城路、仁化路、鳳凰路、光正路、美群路、健民路、校前路、練武路、健行路、健東路、久居街、三民一街、三民二街、明仁路、光明路、瑞和街、瑞城一街、成功路、成功二路、至善路、仁美路、仁愛路、大里工業區（工業路、工業一路至二十路）善化路、仁慈街、慈德路、向善街、金山一街、金山二街、金山三街、金山五街、仁福街、仁福一街、人福二街、向學路、上興街、仁禮街、四維街、四育街）。

減壓區為大里區仁化里、健民里、仁德里、瑞城里、塗城里、金城里，太平區德隆里。

臨時取水站設置地點共6個點，在塗城路96號、光正路126巷口、金城活動中心、瑞城活動中心、仁化活動中心、振坤宮。

敬請影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災並請飲用前先煮沸。

水量輸送過程及復水調配水量須分段排氣，另恢復供水時大樓及用戶配水池、水塔須補滿水量，故管線末端及巷弄恢復時間將略為延後。