流星雨來了！ 登山客巧見驚呼

象限儀座流星雨極大值落在元月3日，西拉雅國家風景區山區光害少，適合賞夜景、觀星，不少民眾開始揪團上山。（資料照，記者王涵平攝）

2017-01-01 15:12

［記者王涵平／台南報導］象限儀座流星雨極大值落在元月3日，今日凌晨已有民眾登山時在光害極少地區巧見，驚呼不已，在臉書打卡留念。

中央氣象局預報指出，象限儀座流星雨是年度最優秀的流星雨之一，出現於每年12月28日至翌年1月12日間，今年的極大期是在1月3日夜間。由於預估今年天氣狀況好的時候，每小時可達120顆流星，肉眼即可看到，不少民眾已開始揪團要找光害少的山區觀星。

位於西拉雅國家風景區的南瀛天文教育園區將於1月3日晚上辦理觀測與體驗活動，7到12點提供星座盤教學、流星雨小講座，廣場有天文望遠鏡供民眾觀測天象以及免費的星空導覽解說服務。

白河區公所主秘陳玉惠今日凌晨則是在嘉義大凍山登山時看見幾顆流星，數量雖不多，但高興地打卡留念，她說，原本從平地到中低海拔的天氣都還不是很好，但較高海拔山區天氣良好，光害也少，幸運地看到流星。

西拉雅國家風景區山區光害少，有民眾準備3日晚間直接上山觀星，有人表示要先去關子嶺泡湯再去觀星，西拉雅管理處去年也曾規劃在光害少的關子嶺仙草國小關嶺分校附近空地辦理英仙座流星雨觀星活動，而從白河到東山的山區也有不少適合觀星的據點。