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天候影響菲律賓航班 外交部提醒國人注意

年節假期將至，菲律賓航空近日時常因天候因素臨時取消國內航班，影響旅客行程。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-01-01  15:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕年節假期將至，菲律賓航空近日時常因天候因素臨時取消國內航班，影響旅客行程。外交部提醒國人確認機票，並預留充分轉機時間；我駐菲律賓代表林松煥建議國人選乘天候條件較穩定的早班機。

菲律賓受聖嬰現象影響，自去年2月至今年2月期間，各地下午多半下雨，視線欠佳，導致菲航時常臨時取消其國內線航班，且並不會安排旅客轉搭其他公司班機。我駐菲律賓代表處回報，由於年節將近，我國在此時節均有大批旅客赴菲律賓馬尼拉、長灘島、宿霧、科隆、薄荷島與巴拉望等地旅遊，經常發生機位超賣、或因天候影響臨時取消等情形，影響旅客行程。林松煥自身也曾遇到2次航班取消的狀況，而菲律賓早上天氣條件較穩定，他因此建議國人可選乘早班機。

外交部並建議國人，於此期間赴菲旅遊，務必確認回程機票，返程時並提前至機場辦理登機報到。外交部特別提醒需經馬尼拉轉機的旅客，因馬尼拉的4個國內及國際航站各不相通，國人應預留充分轉機時間，以免因前班飛機延誤或交通堵塞等不可預期因素，影響返國行程。外交部補充說明，廉價航空僅負責點對點的行程，若有延誤，並不負責後續班機的改訂事宜。

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