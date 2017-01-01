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台中2元旦寶寶 搶在預產期前報到

梧棲童綜合醫院首位來報的元旦寶寶，是一名可愛男嬰。（記者歐素美攝）

2017-01-01  14:52

〔記者歐素美／台中報導〕梧棲童綜合及沙鹿光田醫院，今天各有1名元旦寶寶！1名男嬰及1名女嬰分別搶著在預產期前報到，童綜合醫院另有5名產婦待產中。

童綜合醫院今年首位誕生的寶寶是在今天早上9點32分報到，是37歲產婦陳怡伶的第1胎，由婦產部醫師魏添勇接生，男嬰體重3118公克，陳怡伶說，沒料到孩子會選在元旦出生，因為預產期是1月9日，昨天開始出現陣痛，昨晚到醫院待產，和丈夫一起在醫院跨年真的很特別；男嬰的父親張耀元說，孩子是家中的長孫，其父母在北部獲知消息都很開心，將趕來台中探視。

童綜合醫院為祝賀元旦寶寶的誕生，特別準備了包巾禮盒、變色馬克杯與記事本等紀念禮品贈送給產婦一家，以恭喜新生命的降臨。

沙鹿光田醫院今天上午10點多，也誕生1名元旦寶寶，林姓產婦原本預產期為1月6日，沒想到今天上午6點多，突然破水，前往光田醫院剖腹，於上午10點半產下女嬰，這也是其第3胎，女嬰重2520公克，母女平安。

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  • 童綜合醫院婦產部醫師魏添勇贈送紀念品給產婦陳怡伶。（記者歐素美攝）

    童綜合醫院婦產部醫師魏添勇贈送紀念品給產婦陳怡伶。（記者歐素美攝）

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標題：台中2元旦寶寶 搶在預產期前報到


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