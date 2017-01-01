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超跑TKOC 跨年挑戰賽 麗寶車場決賽

「極速超跑TKOC-全明星跨年開幕挑戰賽」在麗寶國際賽車場舉行。（記者歐素美攝）

2017-01-01  14:35

〔記者歐素美／台中報導〕「極速超跑TKOC-全明星跨年開幕挑戰賽」今天下午在麗寶國際賽車場舉行決賽，共有來自英國、新加坡等10國、136位選手參賽，其中，最小女選手詹曼平今年僅6歲，她表示，因為喜歡賽車，4歲即開始受訓參賽，覺得賽車很刺激，台灣藝人姚元浩及竇智孔也是參賽選手。

這項「極速超跑TKOC-全明星跨年開幕挑戰賽」，共有英國、新加坡、香港、澳門、中國、印尼、汶萊、馬來西亞、菲律賽及台灣等10個國家、136位車手參加，用速度與榮耀來迎接2017年，是台灣卡丁車史上參賽人數最多的賽事，其中，明星車手姚元浩代表Top Speed 極速超跑車隊出征。

除了卡丁車賽車外，現場並有價值近2億元的超跑車展示，其中，法拉利最頂級超跑「馬王」，價價7000多萬元，成為全場焦點。

台灣參賽隊伍。（記者歐素美攝）

6歲的詹曼平是最小的參賽者。（記者歐素美攝）

麗寶樂園園長王永豪（左）頒發紀念獎牌給參賽選手。（記者歐素美攝）

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