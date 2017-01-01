擲筊求好「孕」 民眾搶貫通石

玉里大灣福德宮舉辦貫通石揭牌典禮。（記者花孟璟攝）

2017-01-01 14:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東線鐵路「新自強隧道」南口前年10月貫通，隧道預計今年通車，包商為感謝隧道南口旁的玉里大灣土地公保佑工程順利，特贈重1噸的貫通石，今開春第1天舉辦揭碑開基儀式，現場還準備100份貫通石福袋，吸引大批信眾排隊搶貫通石！

「好想把貫通石帶回家」！大批信眾聚集在大彎福德宮門口，頂著大太陽排隊等著到土地公面前擲筊「請示」，36歲的周先生結婚1年多，他捧著金紙及筊杯在土地公面前祈求早生貴子，果然一擲下去就「聖杯」！周先生說，不求生男生女「只要孩子健康就好了！」

貫穿舞鶴台地南口的新自強隧道，即將在今年中通車，比花東鐵路瓶頸、雙軌化工程通車還晚了2年。福德宮主委羅榮廣說，貫通石除了可以求子，也能求福氣、求平安，今天準備100份貫通石福袋，要拿到貫通石得要土地公定奪，每人只有博杯一次機會，就算沒有博到聖杯，也贈送象徵「包中」的瑞穗名店涂媽媽肉粽1顆，希望新的一年所有信眾都能金雞報喜、喜事連連。

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