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賞落羽松秘境 雲林水利會文物館區吸睛

農田文物陳列館渠道兩側落羽松紅黃綠相間，氣象萬千。（記者林國賢攝）

2017-01-01  14:27

〔記者林國賢／雲林報導〕天氣轉冷，雲林縣林內鄉雲林農田水利會文物陳列館園區落羽松由綠轉紅，氣象萬千，吸引民眾賞松，有網友封為「偶像劇」級落羽松秘境。

農田水利會文物陳列館佔地約2公頃，園區除陳列古亭畚、牛車、水車等農村文物，更遍植包括落羽松在內林木，尤其園區內沿著渠道種植的二排落羽松，每年冬天由綠轉黃再轉紅，紅黃交錯與渠道水流相互輝映，加上水車造景點綴，耀眼美麗，成為熱門休憩賞松地點。

來自台中的王先生說，他是從網路獲知這處「偶像劇」級賞松秘境，利用假期一睹美景，雖然今年氣溫偏高，落羽松尚未全部轉紅，但仍是非常漂亮，而且園區廣闊，是很棒的親子休憩場所。

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  • 農田文物陳列館渠道兩側落羽松，氣象萬千。（記者林國賢攝）

    農田文物陳列館渠道兩側落羽松，氣象萬千。（記者林國賢攝）

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