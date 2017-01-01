同梯！7名元旦寶寶 同家醫院報到

剛出生的「元旦寶寶」陸續報到，嬰兒室裡很熱鬧。（記者李容萍攝）

2017-01-01 14:28

〔記者李容萍／桃園報導〕真巧！新年第一天出生！

桃園市中壢區宏其婦幼醫院今年剛出生的「元旦寶寶」，迄下午1點多，共誕生7位寶寶，其中男寶寶4位，女寶寶3位，其中包括一男一女的雙胞胎，是特別選擇元旦這一天，用剖腹產生出的龍鳳胎。

宏其婦幼醫院副院長劉興寬表示，醫院的產房和嬰兒室醫護人員都忙得很開心，尤其是在元旦生出龍鳯胎，不只是嬰兒父母高興，醫院人員也同沾喜氣。

宏其婦幼醫院開業23年，歷年共迎接約6萬名新生寶寶的降臨，受少子化影響，目前平常每天約有8至9位的寶寶出生，今年元旦寶寶的出生數，並沒有較平常日多，不過，目前還有2位在待產中的產婦，也有可能在今天午夜前生產。

院長張紅淇逐一致贈賀卡，另安排贈送每一位元旦寶寶一份小禮物，祝賀寶寶們在這特別的日子出生。