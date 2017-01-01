最美風景再現！ BMW卡山溝 熱心民眾抬車脫困

一輛BMW卡在合歡山山壁的水溝中，好在有熱心民眾幫忙抬車，讓車子順利脫困。（圖擷自爆料公社）

2017-01-01 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕新年第一天，許多民眾都前往高山想迎接第一道曙光，像是合歡山就湧入大批登山民眾，不過，下山開車可要小心，有民眾從武嶺下山，過彎時不慎失控撞到對向山壁水溝中，好在有熱心民眾幫忙抬車，車子才順利從水溝中脫困。

有民眾在臉書粉絲團「爆料公社」PO出一段短片，一輛BMW從合歡山武嶺下山時，在一處髮夾彎失控，衝到對向車道的山壁，車輪也卡在水溝動彈不得，好在有許多熱心民眾停下車幫忙抬車，數十名民眾團團圍住BMW，一起喊聲出力協助抬車，讓車子順利從水溝中脫困。

影片被PO上網後，網友紛紛大讚：「這才是最美風景」、「新年的第一天，溫暖滿人間」、「看的我都想說謝謝了」，不過也有民眾提到：「每年元旦早上慣例，山溝一堆汽機車」、「今天已經看到三台車進溝了」，提醒民眾賞日出後，下山須注意行車安全。

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