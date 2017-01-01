基市官網改版迎新年 增響應式技術

迎新年，基隆市官網改版，增響應式技術。（記者林欣漢翻攝）

2017-01-01 14:02

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接新的一年，基隆市政府網站全面升級改版，導入業界最新的「響應式網站設計技術」（Responsive Web Design，RWD），研考處長黃駿逸表示，民眾無論使用電腦、平板、手機等，閲讀操作上均能更加簡潔流暢。

黃駿逸指出，新官網會根據民眾使用不同螢幕尺寸，自動調整網頁顯示效果，使用功能介面、整體視覺設計及內容豐富度等各面向皆全方位升級，並規劃多款不同主題廣告輪播，閱讀上更賞心悅目。

新官網也參考國外趨勢，網站每一頁下方都設計「Fat footer」功能，並增加搜尋機制，提升網站使用便利性，讓民眾更容易找到所需資訊。為符合民眾使用習慣，也強化選單操作方式及版面配置，並在首頁新增「訊息快報」、「認識基隆」、「便民服務」、「市政資訊」等服務。

黃駿逸表示，基隆市去年入選國際智慧城市論壇（ICF）Smart 21智慧城市獎，為落實智慧城巿願景，發揮基隆擁有港都、商務、文創、觀光等特色，除了提供市民更便利服務，並帶動旅遊、商業發展，行銷新基隆、打造智慧港都，希望帶給市民嶄新的數位服務。