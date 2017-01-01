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書法家揮毫 學甲鎮安宮元旦送春聯

台南幫名人故居所在的頭港大廟鎮安宮，元旦邀請書法家揮毫送春聯，「亞虎空神」腳踏車隊成員也慕名來索取。（記者王涵平攝）

2017-01-01  13:54

〔記者王涵平／台南報導〕台南幫名人故居所在的頭港大廟鎮安宮，元旦邀請書法家揮毫送春聯，讓信眾提早感受濃濃年味。

鎮安宮為頭港唯一公廟，民國70年由在地「台南幫」企業人士吳尊賢、吳修齊等仕紳發起重建，74年啟用建醮，第1任董事長是吳三連。

鎮安宮利用元旦舉辦「新年送春聯」活動，書法家現場揮毫100份，鎮安宮董事長黃界貞及董事王朝睦將春聯分送給信眾、遊客。

黃界貞說，今年首次邀請名書法家王美淇及陳漢明現場揮毫，民眾拿春聯、迎新年、討吉利。王美淇的父親也是書法家，還練得「懸空揮筆」寫書法技藝；成功國小退休主任陳漢明還為民眾客製化撰寫特色的春聯。

黃界貞表示，鎮安宮已列學甲十三庄文史工作重點，以「軟身土地公」在每年上白礁謁祖祭典聞名，今年還讓消失多年的「犁大轎」重現在「學甲香」的祭典行列，引起轟動。

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  • 台南幫名人故居所在的頭港大廟鎮安宮元旦送春聯，書法家王美淇練得「懸空揮筆」寫書法技藝，堪稱一絕。（記者王涵平攝）

    台南幫名人故居所在的頭港大廟鎮安宮元旦送春聯，書法家王美淇練得「懸空揮筆」寫書法技藝，堪稱一絕。（記者王涵平攝）

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