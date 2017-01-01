農民心在滴血！大白菜3顆50元賣不完做肥料

大白菜3顆50元，老農民說賣不完就做肥料了。（記者葉永騫攝）

2017-01-01 13:38

〔記者葉永騫／萬丹報導〕菜價近期大跌，76歲的萬丹鄉李姓老農民今天載了一推車的大白菜到萬丹紅豆節外圍販售，生意不好賣不到半車，老農民說，賣不出去就只有做肥料了。

菜價因為產量過多價格大幅滑落，市面上高麗菜、大白菜3顆只賣50元，一顆還不到一罐可樂的價格，由於這兩天萬丹公園舉辦紅豆牛奶節，李姓老農民今天用老機車拉了一台推車的大白菜到紅豆牛奶節的外圍和平西路旁販售，雖然活動現場吸引了大批人潮前往，但是購買大白菜的人卻是相當稀少，老農民賣了大半天，一車還是賣不掉。

李姓老農民說，現在賣的價格根本不敷成本，因為市場價格差，大盤也不願意收，他只好自己種、自己載出來賣，看到紅豆節人潮多，所以才載來這裡賣，一整車如果賣完大概可以賣1000餘元，他種了一分多的大白菜，這次如果賣不出去就只能全部當成田中的肥料了。