姑婆芋、芋頭怎分辨？ 食藥署教撇步

2017-01-01 13:34

〔記者林惠琴／台北報導〕行政院發言人徐國勇今日誤食姑婆芋送醫，衛福部食藥署表示，採食野菜的風氣日盛，但野外植物可能含有天然毒素，不慎誤食會引發不同程度的中毒症狀，像是與「芋頭」相似的「姑婆芋」，就是危機之一。

食藥署表示， 「姑婆芋」又稱海芋、山芋、觀音蓮、天荷等，葉片表面光滑，地下根細長，且偏黃色，但植株全株有毒，根、莖、葉均不可入菜，所含的植物毒素成份有草酸鈣、氰酸及生物鹼等，會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，有些患者還會伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等症狀。

食藥署指出，姑婆芋與芋頭相似，民眾不容易辨識，因此常有誤食中毒的情事發生；提醒姑婆芋、芋頭都是天南星科的植物，可從葉片大致區分辨別，芋頭的葉片是絨質的，水滴滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，姑婆芋的葉面是革質的，水珠無法凝結；芋頭的葉形是盾形、葉脈不明顯，姑婆芋的葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形。

根據食藥署統計，2010至2014年，民眾誤食野菜導致食物中毒共通報16件，其中以誤食綠褶菇中毒最多、其次是誤食姑婆芋中毒，其他還有像是誤食外觀類似火鍋用山茼蒿的歐洲黃菀等，提醒民眾切勿食用來路不明的植物，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害；若民眾因食用不明植物出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。