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清水地熱爆人潮 車輛綿延4公里

清水地熱公園昨天重新開園第一天就創下4500名遊客，今天中午排隊等著入園的遊客車輛已經綿延約4公里。（記者簡惠茹攝）

2017-01-01  13:26

［記者簡惠茹／宜蘭報導］清水地熱公園因施作停車場改善及水保工程，從11月16日開始休園，昨天重新開園第一天就創下4500名遊客，由於連假期間實施入口管制，今天中午排隊等著入園的遊客車輛已經綿延約4公里。

宜蘭縣政府實施「清水地熱環境改善第二期工程」，改善停車場及水保工程，因工程需要，從105年11月16日至12月30日休園，昨天重新開放人潮立刻爆滿，高達4500人，過去連續假期單日入園達2500到3000人次左右，這次連假人潮再創新高。

清水地熱公園內擁有煮食區、泡腳池和休憩座椅，工旅處指出，園區重新開放後，再增加1處煮池，目前共有3個煮池，2個泡腳池，溫度分別維持在85至92度，以及40度左右。

工旅處表示，由於清水地熱公園腹地不大，停車場空間共250個，為維護遊憩品質，連假期間實施車輛總量管制，車位停滿後，工作人員會在清水橋入口處管制進入，等到車子出來後再放行，連假期間開園時間為上午8點到下午5點，園區免收門票，停車計次收費，每次50元。

清水地熱公園昨天重新開園第一天就創下4500名遊客，今天中午排隊等著入園的遊客車輛已經綿延約4公里。（記者簡惠茹攝）

清水地熱公園昨天重新開園第一天就創下4500名遊客，今天中午排隊等著入園的遊客車輛已經綿延約4公里。（記者簡惠茹攝）

清水地熱公園昨天重新開園第一天就創下4500名遊客，今天中午排隊等著入園的遊客車輛已經綿延約4公里。（記者簡惠茹攝）

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