今天出勤 記得跟老闆要錢或要假

勞基法修正案今起實施，元旦出勤須給加班費或補休假。圖為106年總統府前元旦升旗典禮1日舉行，北一女中樂儀旗隊在典禮中表演。（記者廖振輝攝）

2017-01-01 13:25

［記者吳柏緯／台北報導］元旦是勞基法中規定的勞工國定假日，如果雇主要求勞工出勤，必須給付兩倍薪資或擇日讓勞工補假。勞動部提醒，雇主若未依法給假或給薪，將可罰2萬至100萬的罰鍰。

依據人事行政總處公布2017年政府行政機關日曆表，今、明兩天就是今年第一個連假，因元旦撞上週末，補假一天；接下來是春節6天連假，27日到2月1日；二二八紀念日4天連假2月25日到28日；清明節4天連假4月1日到4日；端午節4天連假5月27日到30日；國慶日4天連假，10月7日到10日。

勞工因5月1日勞動節放假，加上週末兩日，可再享3天連假4月29日到5月1日，勞動部提醒，勞工國定假日出勤，雇主須給予雙倍薪資或補休一天，若未依法給假或給薪，將可罰2萬至100萬的罰鍰。。

從今天開始，基本工資上調為2萬1009元，每小時基本工資提高至133元。勞動部表示，勞工的薪水應該要以調升後的數字基準；若是時薪勞工，今天上班每小時的時薪最低應為266元

另外，勞基法修正草案攸關「特休假新制」、「國定假日全國一致」也一併生效。受惠最多的是資淺勞工，年資只要滿半年，就能享有特休3天；年資2年以上未滿3年，特休假提高為10日；年資3年以上未滿5年，特休從10日增加至14日；年資5年以上未滿10年，由從14日提高至15日，年資10年以上，每年再增加1日，最高到30日為止。

若未休完特休，雇主必須給付工資，依主計總處調查2015年受僱勞工平均經常性薪資3萬8716元估算，每有一天未休完特休假，僱主平均要折1291元給勞工。