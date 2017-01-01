田中實加傳道歉認錯 承認非灣生後代

有媒體報導指出，紀錄片《灣生回家》監製田中實加透過遠流發出聲明，承認自己確實造假身分，並向社會大眾致歉。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-01 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加被控虛構身世，且始終交待不清，有媒體報導指出，田中實加今天透過遠流發出聲明，承認自己確實造假身分，並向社會大眾致歉。

據《聯合報》報導，遠流董事長王榮文今天表示，田中實加於上週五上午來遠流認錯，並寫了一份聲明稿向大眾說明真相。田中實加（本名為陳宣儒）是高雄人，過去她口中所稱的「外婆」，其實是在她高三時於火車站巧遇的灣生田中櫻代。

這份道歉聲明還說，田中櫻代把實加當成她的外孫女，資助她到法國、美國遊學，田中也稱她為自己的日本奶奶，她更坦言，自己在法國、美國都沒完成學業。

報導也提到，王榮文問田中實加為何要造假，她坦言因為說了一個謊「所以要拿更大的謊來圓」。