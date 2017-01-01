| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中市大里減壓、停水46小時 影響逾萬用戶 蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭 民雄槍擊案 主嫌蜆仔落網 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 生活

田中實加傳道歉認錯 承認非灣生後代

有媒體報導指出，紀錄片《灣生回家》監製田中實加透過遠流發出聲明，承認自己確實造假身分，並向社會大眾致歉。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-01  13:34

〔即時新聞／綜合報導〕紀錄片《灣生回家》監製田中實加被控虛構身世，且始終交待不清，有媒體報導指出，田中實加今天透過遠流發出聲明，承認自己確實造假身分，並向社會大眾致歉。

據《聯合報》報導，遠流董事長王榮文今天表示，田中實加於上週五上午來遠流認錯，並寫了一份聲明稿向大眾說明真相。田中實加（本名為陳宣儒）是高雄人，過去她口中所稱的「外婆」，其實是在她高三時於火車站巧遇的灣生田中櫻代。

這份道歉聲明還說，田中櫻代把實加當成她的外孫女，資助她到法國、美國遊學，田中也稱她為自己的日本奶奶，她更坦言，自己在法國、美國都沒完成學業。

報導也提到，王榮文問田中實加為何要造假，她坦言因為說了一個謊「所以要拿更大的謊來圓」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 灣生 灣生回家 田中實加 身世
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 2017新年學做異國料理！
⊱德州式烤肩胛心⊰
⊱西班牙海鮮燉飯⊰
⊱日式起士豬排⊰
⊱南法燉蔬菜⊰
轉寄

標題：田中實加傳道歉認錯 承認非灣生後代


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月1日‧星期日‧丙申年臘月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.