快訊中市大里減壓、停水46小時 影響逾萬用戶 蘇打綠休團最終場 青峰開口就爆哭 民雄槍擊案 主嫌蜆仔落網 馬稠後工業區傳意外 工人跌落污水處理池溺斃 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
竹市動物園傳喜訊！ 鴯鶓媽媽下蛋迎接「元旦寶寶」
2017-01-01 13:23
新竹市立動物園傳喜訊！鴯鶓媽媽下蛋 迎接「元旦寶寶」！（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市立動物園有喜囉！園內飼養的鴯鶓今天誕生「元旦寶寶」，加上日前產下的8顆蛋，一同歡喜迎接2017年。園長楊家民表示，在同仁及志工協助下，將鴯鶓蛋移到人工孵蛋箱，期盼再過6到7週順利將「圓蛋寶寶」孵化成小鴯鶓，為動物園增添可愛新成員。
上午動物園志工來到籠舍，小心翼翼將鴯鶓蛋帶走，鴯鶓爸媽依依不捨的發出低沉叫聲，園方還特別安撫鴯鶓爸媽情緒。鴯鶓蛋將由專人協助照料，並由人工孵蛋箱幫忙孵化。
楊家民表示，每年歲末前後，動物園裡的雌鴯鶓平均會產下7到8顆蛋，並由公鴯鶓自行孵化，但近2年因環境因素，導致未能成功孵化，此次動物園特別出動「人工孵蛋箱」，希望能有好消息。
鴯鶓原產於澳洲，是世界上第二大的鳥類，僅次於鴕鳥，成鳥體重約45公斤，身高2公尺左右，主要吃果實及昆蟲等，由於翅膀退化，所以不會飛行，但奔跑速度很快，可達時速50公里。
繁殖期間雌鳥每隔3到4天產1枚蛋，鴯鶓蛋呈現漂亮的墨綠色，是名副其實的「圓蛋寶寶」；而雌鴯鶓產下蛋後，改由雄鴯鶓負責孵蛋及育雛工作，堪稱是鳥類世界的「好爸爸」。
新竹市長林智堅說，今年新竹市立動物園將執行「動物園再生計畫」，翻轉傳統「動物被看」模式，根據動物習性重新規劃園內空間，打造全台最好的「類棲地」動物園，也歡迎大小朋友利用元旦假期，到新竹市立動物園踏青，認識可愛的鴯鶓家族。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 田中實加傳道歉認錯 承認非灣生後代
- 2016最後落日 台南走過震災迎幸福
- 華信曙光班機2萬呎高空環繞 迎2017第一道光
- 同梯！7名元旦寶寶 同家醫院報到
網友回應
熱門新聞
- 強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖
- 誤食姑婆芋 政院發言人徐國勇中毒送醫
- 棒球經典賽、世大運在台北…【2017年精彩賽事一把抓】
- 「耶誕老公公」開槍掃射！土耳其夜店35死40多傷（更新）
- 深圳女網賽》張凱貞苦戰逆轉 元旦再贏晉會內
- 裙擺蓋住整層樓梯 林若亞夢幻婚照大曝光
- MLB》皇家補強打擊 看上29歲超盲砲
- 寒光閃閃！2千年前寶劍出土 連考古專家都驚嘆
- 疑電暖器起火 臥床翁命危送醫
- 驚！Jolin跨年崩壞 喊「X極掰」迎2017年
- 通話後不排除再和蔡英文會面？川普鬆口說...
- 北捷世貿站傳多人昏倒 已被送醫急救
- 外媒爆中國將經濟封鎖台灣？ 網友：霸凌行徑
- 跨年運量 北捷：266.7萬人次
- 養不起兒趕兒出門 孝子不離不棄邊唸書邊照顧父親
- （台南）佛教愛心廚房 7日起免費供餐
- 【第十二屆林榮三文學獎．小品文獎得獎作品輯】10之6 林文騰／曬剝皮魚
- 樂做志工 聽障生錄取清華大學
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 蔡正元請辭政策會執行長 洪秀柱當時反應是...
- 蔡英文：人民對改革的不安不耐 最大壓力來源
- 四地跨年 樂團預祝2018花博成功
- 排球》日男最理想對象 排球美女木村沙織結婚了
- NBA》「字母哥」轟恐怖數據 率公鹿勝率重回五成
- 《紅白尬唱》PIKO太郎嗨唱不停 被強制退場
- 「佛寺」升五星旗 魏明谷斥：有種去中國升中華民國旗
- 梅克爾籲歐盟保持團結
- 165km也挨轟 黑黃雙雄合寫紀錄
- 小彬彬否認酒駕 警方：有查獲一名「溫兆宇」
- 黨產爭議 蔡英文：盼國民黨坐下來談
- 超狂太空人！ 無重力下進行假人挑戰
- 蔡英文：北京退回威脅恫嚇老路
- 浪子回頭行善 跑4都送街友冬衣
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 迎接2017 Rain自曝最愛女團TWICE
- 雲林萡子寮送夕陽 劍湖山煙火迎新
- 自由廣場》夾擊台灣？ 請別坐井觀天！
- ＩＳ炸彈客攻擊 巴格達市場82死傷
- 市府便民新制 地理圖資免費開放
- 恭喜！2017第一婚 優格姐姐閃嫁電競教父
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：竹市動物園傳喜訊！ 鴯鶓媽媽下蛋迎接「元旦寶寶」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分