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一片金黃色花海 西螺油麻菜綻放成亮點

西螺田間油麻菜花期到來，放眼望去一片金黃色花海。（記者陳燦坤攝）

2017-01-01  13:17

〔記者陳燦坤／雲林報導〕西螺部分農地正值休耕，田間栽種的綠肥油麻菜花綻放，形成大片花海的壯觀景象，不少路過遊客相繼駐足觀賞、拍照，成為地方旅遊亮點，過年後進入春耕，美麗畫面將逐漸消失。

西螺地區部分農田休耕，許多農民在田間栽種油麻菜當綠肥，現在大片油麻菜綻放黃色花朵，放眼望去大片花海，不僅吸引白粉蝶翩翩飛舞，也常有遊客停下腳步，蹲在田梗間拍照留念，美麗景象陪襯著樸實的農舍，構成一幅幸福的田園畫面，成了當地這個季節最佳亮點。

農民反應栽種油麻菜不但可以當成景觀植物，菜價高時也能夠提供家裡蔬菜需求或出售，由於油麻菜是綠肥，每當春天到來準備栽種稻作時將全部耕鋤，增加土壤養份，想觀賞的民眾需趁早。

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