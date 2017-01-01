彰化市垃圾沒分類被逮到 今天起開罰

彰化市公所從今天起，只要垃圾破袋稽查被抓到未做好垃圾分類，至少開罰1200元。（記者張聰秋攝）

2017-01-01 13:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市公所為減少垃圾量，從今天開始以開罰取代勸導，只要垃圾破袋稽查被抓到未做好垃圾分類，將開罰1200元到6000元不等。

環保局長江培根指出，有開罰案例，資源回收成效相對好，埤頭鄉公所去年有開罰案例，全鄉資源回收執行率45.81％高於全縣值44.24％。

市公所清潔隊表示， 垃圾破袋稽查的重點，以社區和機關的子母車為主，去年以勸導為主，清潔人員收垃圾時，發現民眾未做好垃圾分類，當場退回垃圾，分類完成後才會收運，宣導期已結束，今年1月1日起開罰。

清潔隊發現，供應團體使用的子母車，垃圾分類做得比個人差，便當餐盒、飲料杯容器等可回收再利用的垃圾摻雜在一般垃圾，造成彰化市垃圾量到達減量瓶頸後就降不下去，垃圾分類推動至今12年，分類情況反而不如一開始。

公所清潔隊指出，為突破瓶頸再讓垃圾減量，今後，只要經稽查抓到，民眾未做好垃圾分類，連同沒做廚餘回收也一樣，被抓到都一律依廢棄物清理法開罰，希望以此約束民眾日常生活中落實垃圾分類。

彰化市約23萬人，每天製造垃圾量達145噸、每天資源回收量僅約10噸。